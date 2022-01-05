Türkiye Gazetesi

Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' olarak bilinen şahıslara yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 10 kişi de gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tarif edilen sokak satıcılarına yönelik olarak Müdürlüğümüz görevlilerimizce 1-5 Ocak 2022 tarihleri arasında Sanat Sokağı, Kültür Sokak ve Taraftar Sokağı gibi gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda çalıma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 769 adet sentetik ecza, 444,53 gram sentetik kannabinoid, 15,54 gram eroin, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 11 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 10 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi.



Torbacı değil avukat! Aracından çıkanlar pes dedirtti İzmir'de devriye gezen emniyet güçleri şüphelendikleri araçtan inen şahsı takip edince içi uyuşturucu dolu araca ulaştılar. Aracı kullanan kişinin avukat olması ise şaşırttı.



Dev torbacı operasyonu: 141 kişi gözaltı İzmir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen yaklaşık 2 bin personelin katıldığı operasyonda 141 şüpheli gözaltına alındı.