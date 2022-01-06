Türkiye Gazetesi

Niğde merkezde bulunan bir kavşakta, karşı karşıya gelip çarpışan araçlardan birinde yolcu olarak bulunan iki kişi, arka camdan yola savruldu. Sağlık ekiplerinin hastaneye yetiştirdiği yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ARKA CAMDAN YOLA SAVRULDULAR

Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Selçuk Mahallesi Salı Pazarı Kavşağında meydana geldi. B.A. yönetimindeki 51 ABZ 136 hafif ticari araç ile 51 ABF 604 Plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Ahmet A. ve Nezaket A. kaza esnasından arka camdan fırlayarak yola savruldu.

Yola fırlayan yolcuların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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