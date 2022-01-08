Türkiye Gazetesi

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Akdeniz'in büyük bir bölümünde sağanak yağış beklenirken, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Konya, Bolu, Karabük, Düzce, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağmur beklenirken, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yağışların yer yer gök gürültülü olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Bugün yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANTALYA VE MUĞLA'YA SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan raporda, Antalya ve Muğla için sarı kodlu uyarı verildi. MGM, vatandaşların ani sel ve su baskınları konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 10

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10