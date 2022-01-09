Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre: Ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Amasya ve Tokat dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

METEOROLOJİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN UYARI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Muş ve Bitlis’te akşam, Van ve Hakkari’de ise gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı olacağı, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor

ÇIĞ RİSKİ VAR

Rüzgarın genellikle doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Hakkari’de 1, Muş’ta eksi 7, Van’da 3 ve Bitlis’te eksi 1 derece olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım... Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın başlaması öngörülen gök gürültülü sağanak sebebiyle vatandaşları uyarıp, yaşanabilecek; sel, su baskını, yıldırım gibi olarlara karşın dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.