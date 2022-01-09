Türkiye Gazetesi

İstanbul Sultangazi’de iddiaya göre, Ayşegül Ş. ile babası H.Ş. arasında gece saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Baba H.Ş., darp ettiği kızı Ayşegül Ş.'nin boğazını sıkmaya başladı. Bunun üzerine Ayşegül Ş., 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı.

4. KATTAN OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Atlayan kız park halindeki bir otomobilin üzerine ve ardından asfalt zemine düştü. Çocuğun annesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, caddede bulunan vatandaşlar yardımına koştu. Ağır yaralanan kız, çevredeki vatandaşlar tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BABA TUTUKLANDI

Yapılan kontrollerde belinde kırıklar olduğu belirlenen kız, Sarıyer'deki başka bir hastaneye sevk edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan baba H.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan baba cezaevine gönderildi.

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