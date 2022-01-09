Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Süleyman Demirci, 2014 yılında tesadüfen vücuduna metal ürünlerin yapıştığını fark etti. Vücuduna koyduğu farklı materyalleri mıknatıs gibi çekmeye başlayan Demirci, bu özelliğiyle vatandaşların dikkatini de üzerine çekti. Çevresindekilerin 'ilçenin en çekici adamı' diye hitap ettiği Demirci, vücuduna tutturduğu 50 kaşık ile Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli’ye de meydan okudu.

Elinden düşen çakmağın vücuduna yapışması sonrası bu özelliği fark ettiğini belirten Süleyman Demirci, "Sigara yakarken çakmak düştü, vücuduma yapıştı. O zaman bu özelliğimi keşfettim. O zamandan beri bu özelliğim devam ediyor. Vücuduma gümüş, altın, cam, taş, bozuk para, metal kaşık ve farklı birçok materyal yapışıyor" dedi.

AZERBAYCAN ASILLI REKORTMENE MEYDAN OKUYOR

İlginç özelliği görenlerin şaşırdığını söyleyen Demirci, "Sadece metal değil. Ağaç, gümüş, taş ne varsa getirin vücudum tutuyor. Bir defasında denedim, vücudum 90 kaşık tuttu. Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli 50 kaşıkla rekorlar kitabına girdi. Onu geçmek için rekorlar kitabını Karasu'ya davet ediyorum. Gelsinler, canlı noter huzurunda çekim yapalım. Şaşıran çok oluyor. Bu tuhaf bir durum. Bunu ben açıklayamıyorum, tıp açıklasın" diye konuştu.

Küçük çocuğun midesinden 17 mıknatıs çıktı Denizli'dek 19 aylık çocuğun midesinden, piyasada oyuncak olarak satılan boncuk şekildeki mıknatıslardan 17 adet çıkarıldı. Küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı Beylikdüzü’nde 9 yaşındaki çocuk oyuncak olarak satılan stres bilyeleri olarak da bilinen neodyum adlı güçlü mıknatıstan 42 adet yuttu. Kusma karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğun röntgen filmi çekilince gerçek ortaya çıktı. Ameliyata alınan çocuğun delinen bağırsağından mıknatıslar çıkarıldı.