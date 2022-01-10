Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Cennet hurması bağırsak sağlığınızı korur, görme yetinizi güçlendirir, stresi engeller, tansiyonunuzu dengeler. Vücut ısısını ayarlayarak soğuk algınlığından korur ve bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. Ancak şüphesiz en büyük faydası kanser riskini önlemesidir. Püre kıvamına getirerek tatlı yapımında kullanabilirsiniz ya da iyice olgunlaşmış olan meyveyi çatalla ezip üzerine tahin ve ceviz ekleyerek tüketebilirsiniz. Zengin mineral ve vitaminlere sahip olan bu meyveyi cilt maskesi olarak da kullanabilirsiniz. Cildinize parlak ve canlı bir görünüm kazandıracaktır.

Trabzon hurmasının koronavirüse iyi geldiği açıklandı İki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığına iyi gelecek türlü meyve, sebze, bitkiler bulundu. Son olarak Japon bilim insanlarının açıklaması ile kış ayının da vazgeçilmezi Trabzon hurmasının koronavirüse iyi geldiği ve şiddetli semptomlar gösterme riskini azalttığı görüldü.

