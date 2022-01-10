Türkiye Gazetesi

Gördüğü rüyanın etkisinden çıkamayan Caz, o günden bu yana sadece kırmızı kıyafetleri giyiyor. Kazağından çorabına, eteğinden ayakkabısına kırmızı giyinen Caz 67 yıldır kırmızı renginden vazgeçmiyor. Kırmızılı kadın olarak tanınan Caz hayatın sonuna kadar kırmızı giyinmekte kararlı.

“RÜYAMDA AKSAKALLI DEDE GÖRDÜM”

Kırmızı giysilerin hayatının vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Nafiye Caz, “Rüyamda bir sakallı dede bana 'Kırmızı kıyafetleri ölene kadar giy.' dedi. Ben de onun dediğini yaptım ve giydim. Dedem de bana kırmızı kıyafetler getirirdi. Hastanede ameliyat olduğumda 'kırmızı önlük giydirin, ondan sonra ameliyat olurum' dedim. Öldüğümde de kefenim kırmızı olsun, dedim” ifadelerini kullandı.

GÖRENLER FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR

Kendisini kırmızılar içerisinde görenlerin şaşırdığını söyleyen Caz, “Yedisu'da bir delikanlı bana baktı ve elini cebine koydu. 'Ne yapıyorsun?' dedim. O da, 'Dünyayı gezdim ama senin gibi kadın görmedim.' dedi. Telefonla fotoğrafımı çekmek istedi. Avusturya'daki kızım, kırmızı kıyafetler gönderiyor bana” dedi.

“BEN TÜRK BAYRAĞIYIM”

Tüm çocuklarını evlendirdiği söyleyen Caz, evde eşiyle birlikte yaşadığını söyledi. Nafiye Caz’ın eşi Hikmet Caz da eşinin sürekli kırmızı giydiğini anlattı. “Kırmızı seviyor, ben de ona sürekli kırmızı elbise, ayakkabı, çorap alıyorum. Ben de kırmızı seviyorum. Kırmızı Türk bayrağının rengidir." diyen Caz, eşinin giysilerinde kırmızıyı tercih etmesine alıştığını ifade etti. Caz, "Avusturya'ya kızımızın yanına gidecektik. Pasaport çıkaracaktık. Polis eşime, 'Teyze sen niye kırmızı giyiyorsun?' diye sordu. Eşim de 'Ben Türk bayrağıyım.' dedi. Hemen pasaport verdiler." diye konuştu.

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