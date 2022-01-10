Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Hassa ilçesinde 21 Ekim 2021 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapılan 41 yaşındaki Murat Çapar'ın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkalı olması nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek titiz çalışma başlatıldı.

İŞKENCE İLE ÖLDÜRÜP HALIYA SARMIŞLAR

Murat Çapar’ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden jandarma ekipleri, Çapar’ın araç kiraladığını ve aracın Reyhanlı yolu üzerinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda genişletilen çalışma sonucunda, Çapar'ın uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkalı 9 şüpheli şahıs tarafından planlayarak ve tasarlayarak dövülmek suretiyle yapılan işkence sonucunda öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Çapar'ın cansız bedeni, dün ormanlık alanda halı içerisinde bulunurken, operasyon sonucunda gözaltına alınan ve Murat Çapar’ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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