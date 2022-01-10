Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaşayan ve ailevi sorunlar olduğu öğrenilen bir kadın, bunalıma girmesinin ardından Akıl almaz bir intihar yöntemine başvurdu. Otomobilinin havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp içine koyduğu 6 piknik tüpü ile intihar girişiminde bulunan kadın, polisler tarafından eyleminden vazgeçirildi.

PİKNİK TÜPLERİNİ FARK EDENPOLİSLER GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Edilen bilgiye göre, olay, Konyaaltı Beach Park içindeki polis noktasının karşısındaki otoparkta meydana geldi. Ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen 38 yaşındaki Ö.E içinde 6 adet piknik tüpü bulunan 42 FKF 78 plakalı otomobille otoparka geldi. Otoparkın ortasında kalan aracı gören vatandaşlar şüphelendi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis, aracın direksiyonunda bulunan kadınla diyalog kurmaya çalıştı. Araçta gazları açık şekilde 6 piknik tüpü olduğunu farkeden polis geniş güvenlik önlemi aldı ve itfaiye ekiplerinden destek istendi.

POLİSLER İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

Ö.E’nin otomobilin klima havalandırma istemlerini de bantla kapattığı görüldü. Bayan polis memurlarının da araya girmesiyle Ö.E, eyleminden vazgeçirildi ve yakındaki polis noktasına götürüldü.Tüpler ise araçtan alınarak gazı kapatıldı. Sandalyeye oturan kadının bir hayli bitkin olduğu ve sağlık ekiplerinin tedavi isteğini kabul etmediği görüldü. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Ö.E, tedaviyi kabul etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde inceleme yapan polis, dışarı çıkarılan tüpleri yeniden araca koydu. Araçta birde mektup olduğu görüldü. Polis aracı güvenli noktaya parketti ve daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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