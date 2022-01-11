Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’ten kötü haber geldi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavisi devam eden Asiye’nin yüz felci olduğunu açıkladı. Asiye’nin tedavisiyle ilgili konuşan Doktor Özkan bu hafta Asiye’ye yüz siniri için yama ameliyatı planladıklarını açıkladı. Özkan daha önce doku naklettikleri minik Asiye’nin tedavisinin devam ettiğini aktardı.

YÜZ FELCİ VAR

Asiye'nin yüzüne giden damarlarından bazılarının hasar aldığını belirten Özkan, "Yüz felci var maalesef. Birkaç dalı var yüze giden. Birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle birkaç faktör vardı, onları geride bıraktık. Bu hafta içinde Asiye'ye yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Küçük bir ameliyat olmayacak. Amacımız sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Önemli bir operasyon olacak. Müdahale edilmezse yemek yerken, görüntü olarak onu sıkıntıya sokar."

TEDAVİSİ 1 YILI BULACAK

Yüz sinirlerinin dışında Asiye’ye başka operasyonların da yapılacağını aktaran Özkan, sinir ameliyatlarının 5-6 ayı bulacağını anlattı. Özkan, saçlı derisinde daha doğal bir görüntü yakalamak için uğraşacaklarını burguladı. Balon ameliyatının birkaç ayı bulacağını belirten Özkan, “Tedavisi yaklaşık bir yılı bulacak. Sonucu tam olarak alabilmemiz için bir yıllık süreç bizi bekliyor” dedi. Benzer vakalarla ilgili başka illerden de tedavi için talep aldıklarını aktaran Özkan, çok fazla telefon aldıklarını, ihtiyaç durumunda devreye girdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Ömer Özkan: Asiye’nin normal yaşamına dönmesi 1 yılı bulabilir Gaziantep’te 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş’in doktoru Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan 10 gün önce doku nakli yaptıkları minik Asiye’nin normal bir çocuk gibi hayatına devam edebilmesi için uğraştıklarını söyleyerek bu zamanın bir yılı bulabileceğini söyledi.