Türkiye Gazetesi

Trafik kazası karı-kocayı hayattan kopardı. Amasya’nın Taşova ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolünün kaybedilmesi üzerine köprüden dere yatağına uçması sonucu feci bir kaza yaşandı. Meydana gelen kazada, karı koca hayatını kaybetti, o esnada araçta bulunan çiftin 2 yeğeni ise yaralandı.

SÜRÜCÜ VE EŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Alınan bilgiye göre, Duran Yıldız (73) yönetimindeki 57 AD 048 plakalı otomobil, Boraboy kavşağı civarında kontrolden çıkarak köprüden dere yatağına uçtu. Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki sürücü ve eşi Halise Yıldız (71) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin yaralı haldeki yeğenleri Hanife Nur K. (13) ve Çınar K. (9) ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.



Hurdaya dönen araçtan çıkartılan cenazeler yapılan incelemenin ardından cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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