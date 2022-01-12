Türkiye Gazetesi

Elazığ'nın Kırklar Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında pitbull cinsi köpek gören bir vatandaş durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekibi parka geldi.

Ekipleri karşısında gören pitbull sahibi M.E., önce köpeğini teslim etmek istemedi. Uzun süre direnen M.E., 14 bin 982 lira ceza kesileceğini duyunca köpeğini kendi elleriyle belediye aracına yükledi.

"DIŞARDA ÇOCUKLAR VAR" DİYEREK TESLİM ETTİ

Doğukent Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde pitbull besleyen Umut Vural ise HAYDİ ekibini arayarak köpeğini teslim etmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine eve giden HAYDİ ve belediye ekipleri, köpeği gerekli işlemleri yaparak teslim aldı. Toplanan köpekler, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'ne götürüldü.

"BİRİNE SALDIRABİLİR O NEDENLE TESLİM ETMEK İSTİYORUM"

Köpeğini teslim eden Umut Araş, "Köpeğin belli bir yaştan sonra sahibine de saldırdığı söyleniyor. Sonuçta dışarıda çocuklar var. Köye gönderiyorum, orada gezenler oluyor. Birine saldırabilir. O nedenle teslim etmek istiyorum. Ortalığa salmak yerine teslim etmek en iyisi olur" dedi.

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