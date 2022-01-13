Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
Açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
4 ilde eğitime kar engeli: Okullar 1 gün tatil edilecek Denizli'nin Çameli, Konya'nın Derebucak ve Kırklareli'nin Kofçaz ilçelerinde aşırı kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu.
Denizli'de kar kalınlığı 20 cm'e ulaştı, okullar tatil edildi Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Kars'ta okullar tatil edildi
Kars’ta yoğun kar yağışı sebebi ile eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
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