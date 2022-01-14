Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı.

TÜRKİYE SEFERBER OLMUŞTU

İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten 25 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek tedavisine başlandı. 1 gün sonra ise Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, 2 gün sonra uyandırılıp, 29 Aralık’ta normal servise alındı. Bu süreçte yapılacak diğer operasyonlar da planlandı.

2 OPERASYON DAHA GERÇEKLEŞTİ

Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, “Hastamız Asiye Ateş'in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir” dedi.

Pitbulların saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesine dava açıldı! Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpek tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ailesine SOHAYKO Derneği tarafından dava açıldı. Küçük Asiye’nin köpeklerin yanında neden tek başına olduğunu soran dernek köpeklerin birileri tarafından kışkırtıldığını iddia etti.

Pitbulların yaraladığı Asiye'nin son durumunu doktoru açıkladı Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonucu ağır yaralanan minik Asiye'nin doku naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan küçük kızın son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Asiye'yi uyandırdıklarını aktaran Özkan, "Bugün yarın inşallah toparlar" diye konuştu.

Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den güzel haber! Gaziantep'de 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınarak doku nakli yapılmıştı. Operasyonun ardından uyutulan Asiye, dün akşam saatlerinde uyandırılarak yoğun bakım alınmasının ardından bugün ise durumunun iyiye gitmesiyle beraber servise alındı.