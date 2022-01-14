İstanbul Sarıyer Maslak'taki 31 katlı bir plazada akşam saatlerinde dehşet dolu bir olay yaşandı. Plazada ikamet eden 40 yaşındaki iş adamı S.E, 10'uncu kattaki dairesinden aşağı atladı. Şahsı kanları içinde yerde bulanlar polis ve sağlık ekiplerini aradı.
Olay yerine gelen ekipler, S.E'nin öldüğünü belirledi. İş adamanın yakınları sinir krizi geçirirken ceset morga kaldırıldı. S.E'nin intihar sebebi polis tarafından araştırılıyor.
Gurbetçi iş adamı cinayetinde düğüm çözüldü Kocaeli'de gurbetçi iş adamını öldüren zanlının cinayeti, söz konusu şahsın sevdiği kızla evliliğine engel olduğu sebebiyle işlediği ortaya çıktı.
Osmangazi köprüsünde esrarengiz olay: Cipini bırakan iş adamı ortada yok Osmangazi köprüsünde kapıları açık halde ve yolcu koltuğunda bir adet cep telefonu, kimlik kartı ile kağıt 5 lira bulunan lüks cipi görenler durumu polise bildirdi.
Plazada dehşet: İş adamı canına kıydı
İstanbul Sarıyer'de bir iş adamı 10'uncu kattaki evinin penceresinden aşağı atlayarak intihar etti.
İstanbul Sarıyer Maslak'taki 31 katlı bir plazada akşam saatlerinde dehşet dolu bir olay yaşandı. Plazada ikamet eden 40 yaşındaki iş adamı S.E, 10'uncu kattaki dairesinden aşağı atladı. Şahsı kanları içinde yerde bulanlar polis ve sağlık ekiplerini aradı.
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