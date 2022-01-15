Türkiye Gazetesi

Popocatepetl Yanardağı’ndan bir patlama haberi daha geldi. En son 24 saat önce patlama yaşanan yanardağı, yeniden hareketlendi. Yetkililer, yanardağdan çıkan küllerin 1 kilometre yüksekliğinde bir bulut oluşturduğunu ve kuzeydoğu yönünde ilerleyerek bu bölgede kül yağışına neden olabileceğini bildirildi.





YETKİLİLERDEN KÜL YAĞIŞI UYARISI

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, patlamanın etkisiyle yanardağda lav ve kül çıkışı olduğu kaydedilirken, küçük çaplı bir volkanik deprem meydana geldiği bildirildi.



Yanardağdan çıkan küllerin 1 kilometre yüksekliğinde bir bulut oluşturduğu ve kuzeydoğu yönünde ilerleyerek bu bölgede kül yağışına neden olabileceği bildirildi. Sağlığa zararlı olabilecek kül yağışı nedeniyle Puebla ve Tlaxcala eyaletlerinde yaşayan vatandaşlara zehirlenmeye karşı önlem almaları konusunda çağrı yapıldı. Yetkililer patlama sonucu her an yanardağdan parça düşebileceğine dikkat çekerek vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.



Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.



Öte yandan, en son dün patlama gerçekleşen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz Eylül ayında üç, Ekim’de iki, Aralık ayında ise üç kez patlama meydana gelmişti.

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda yeni patlama Meksika’da bulunan Popocatépetl Yanardağı'nda yeni bir patlama yaşandı. Yetkililer tarafından vatandaşlara, yanardağdan düşen parçalar sebebiyle dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Popocatepetl Yanardağı’nda patlama Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda yeni bir patlama meydana geldi. Yetkililer kül yağışının sağlık açısından risk oluşturduğunu ve vatandaşların zehirlenmeye karşı önlem almaları tavsiyesinde bulundu.

La Palma Adası'ndaki yanardağ 85 gün sonra söndü İspanya'da bulunan Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı, 85 gün sonra söndü. Yanardağın sismik aktivitelerinin sona erdiği açıklandı.