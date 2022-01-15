Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’nin geçtiğimiz hafta uyarısını yaptığı ve yaklaşık 5 gün etkili olan kuvvetli yağış, rüzgar ve fırtına Doğu Akdeniz’le birlikte Mersin genelinde de yer yer etkili oldu. Etkili olan yağış ve fırtına Doğu Akdeniz’de balıkçılık yapanların 5 gün süreyle açılmasını engelledi.

VİRA BİSMİLLAH DEDİLER

Mersin'in Erdemli ilçesinde büyüklü küçüklü yaklaşık 50 teknenin bulunduğu balıkçı barınağındaki balıkçılar da bu sürede ağ bakımlarını gerçekleştirdi ardından ise dün öğleden sonra fırtınanın etkisini yitirmesiyle denize açılarak tekrar ‘Vira Bismillah’ demeye başladı.

LİMANIMIZI TEMİZLEDİK

14 metrelik trol teknesi bulunan balıkçılardan Emre Balkış,” Balıkçılıkla hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz, Allah nasip ettiği sürece. 4-5 gündür fırtına vardı işte, bizde sabah çıktık. Allah nasip etti çıktık. Ama balıkçılık biraz zayıf. hava şartlarından mı artık, balığın neslinden mi kaynaklanıyor, bilmiyoruz ama balıkçılığın durumu hiç iç açıcı değil işin açığı. Elimizden geldiğince denizlerimizi temiz tutmamız lazım. Yavaş yavaş aşılamaya çalışıyoruz, limanımız da gördüğünüz üzere Allah'a şükür temizledik" dedi.

BU SENE AKDENİZ'DE ANORMALLİK VAR

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın ise "Yağmurlu yağışlı bir fırtına vardı. Fırtına arkası balıkçı teknelerimiz denize çıktılar. Ama balıkçılık çok zayıf. Bu hava şartları küresel ısınmadan dolayı gerçekten kötü gidiyor. Allah yardımcısı olsun balıkçıların hepimizin. Çok enteresan Akdeniz de balık bir ay kadar yaptı ondan sonra azaldı. Şuanda mazot ve işçi parasına çalışıyor tekneler. Bir haftadır teknemiz denize çıkmıyor. Dün itibariyle tekneler denize çıkamaya başladı. Ve çok anormal denizde bu yıl çok akıntılar var. Fırtına olmasa bile çok enteresan tekne giderken 3-4 knot gidiyor, geri dönüştü 1-1.5 knota düşüyor. Bir bakıyorsun tekne hızlanıyor, akıntının nereden geldiği belli değil. Anormallik var Akdeniz'de bu sene. Tabii bu iklim değişikliğinin bir göstergesi. Büyük ihtimal küresel ısınma. Zaten Akdeniz 1-2 derece ısınmasından dolayı epey bir balık türleri göç etti yok, ter ketti, o yüzden balık azaldı” diye konuştu.

Akdeniz’de avcılığın yoğun yapıldığına dikkat çeken Sakın, bu durumun dengelenmesi için düzenleme yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

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