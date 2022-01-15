Türkiye Gazetesi

Artvin’in Yusueli ilçesi Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek dünyanın ise ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürdürülüyor. İlçede devam eden defin işlemleri yeni yerleşim yerindeki mezarlara yapılırken mevcut ilçede kalan mezarlıkların da taşınma işlemleri sürüyor.

450 MEZARIN TAŞINMASI PLANLANIYOR

Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine başlandı. 450 mezarın taşınması planlanırken Yusufeli Belediyesi belediye hoparlörlerinden anons yaparak vefat eden yakınlarının mezarlarının su altında kalmamasını isteyen yakınlarının nakil başvurusunda bulunması gerektiğini belirtti.

NAKİL İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Konuyla ilgili konuşan Yusufefe Belediye Başkanı Eylül Aytekin “Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle baraj suları altında kalacak olan Serindere, Ahalt, Çakaloğlu, Kâzımkarabekir, Hamzet, Sapanet, Hasanağa, Demircigil ve Ersis Caddesi Etyemezler mezarlıklarında bulunan ve Belediye Mezarlık Sistemine kayıtlı olan mezarların Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine başladı. Bu kapsamda mezarlarını taşıtmak isteyenler Yusufeli Belediyesine başvurmaları halinde mezarları DSİ tarafından taşınacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyüğü: Yusufeli Barajına 80 tonluk elektrik türbini montajlandı Artvin’in Çoruh Nehri üzerinde inşasına başlanan ve hızla yapımına devam edilen Yusufeli Barajında gövde çalışması tamamlandı. Ünite-1'e ait 80 ton ağırlığındaki türbin şaftı ve çarkı başarılı bir şekilde montajlandı. Barajın fiziksel seviyesi ise yüzde 90’lara ulaştı. Yusufeli Barajı tamamlandığında ise Türkiye’nin en yüksek barajı haline gelecek.