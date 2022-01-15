Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda Elazığ'da bulunan Keban baraj gölünde görülmüş Sibirya Mersin balığı çok konuşulan Sibirya Mersin balığı görenleri şaşkına uğratmıştı. Balığın türü üzerinde araştırma yapan uzmanlar Türkiye'de bulunmasının olanaksız olduğunu belirterek Sibirya Mersin balığının nadir görüldüğünü belirterek Keban barajında görülmesini araştırmıştı.

HAVYARI 2 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Sabah saatlerinde ağlarını baraj gölüne atan balıkçılar ağa takılan balığı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Takılan balığın Sibirya Mersin balığı olduğu anlaşıldı. Havyarının 2 milyon liraya kadar ulaştığı balığı yakalayan balıkçılar, balığın görüntüsünü aldıktan sonra tekrar göle bıraktılar.

İlk defa ekim ayında Keban barajı gölünde balıkçıların ağına takılan Sibirya Mersin Balığı yeniden görüldü.

"İLK DEFA GÖRDÜM, ÇOK ŞAŞIRDIM"

Sibirya Mersin Balığının ağına takıldığı balıkçı Celal Bağ, "Sabah balık avına çıktık. Ağımızı çektiğimizde farklı bir balık ile karşılaştık. Bu balığı görünce ilk önce çok şaşırdım daha önceden farklı arkadaşların da ağına takılmıştı fakat ben ilk defa gördüm. Telefonumla fotoğrafını çektikten sonra balığı, yeniden suya bıraktım” ifadelerini kullandı.

Kalkan balığı ağlara takıldı, balıkçının yüzü güldü Karadeniz'de son yıllarda az miktarda avlanabilen kalkan balığı, Sinoplu balıkçıların ağlarına takıldı. Ağlara takılan kalkan balıklarının kilogramı 300 TL’den satışa sunuluyor.

Oltaya balık yerine karabatak takıldı Elazığ’da balık tutmaya çalışan bir vatandaşın oltasına karabatak kuşu takıldı. Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş, karabatağı kurtarıp tekrar doğaya saldı.