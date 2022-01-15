Türkiye Gazetesi

Sivas-Giresun Karayolu 2 bin 100 rakımlı Geminbeli Geçidinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ve buzlanmayla birlikte geçitte ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Yol trafiğe kapanırken metrelerce araç kuyruğu oluştu. Onlarca araç yolda mahsur kaldı.

AK PARTİ İL BAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ MAHSUR KALDI

Mahsur kalanlar arasında AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da bulunuyor. Ekipleri yolu yeniden trafiğe açmak için seferber oldu. 1 saatin ardından yol ulaşıma yeniden açıldı.

"HAMDOLSUN CAN KAYBI YOK"

Milletvekili Semiha Ekinci, "Suşehri Danışma Merkezi toplantımıza giderken Geminbelin'de yabancı bir tırın kayması sonucu yol kapanmış. Sivas'ın yazı kadar kışı da güzel. Her nimetin bir külfeti var. Bu tür yolda kalmalarda kazalarda bu işin külfeti. Ama hamdolsun can kaybı yok'' dedi.

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