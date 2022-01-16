Türkiye Gazetesi

Ankara’da bir belediyenin bahçe düzenleme işçisi olarak çalışan Kamil Şahin, 1998 yılında evlendiği eşinden 2008 yılında, şiddetlti geçimsizlik nedeniyle boşandı. 3 yıl süren boşanma davası sonucu Şahin, iddiaya göre 2011 yılında aylık ödeyeceği nafaka hariç geçmiş dönem borçları nedeniyle mahkeme tarafından 18 bin lira nafaka ödemesine karar verildi.

2011 yılından itibaren 11 yıldır eşine düzenli olarak nafaka ödemeye çalışan Şahin, maddi sıkıntılardan dolayı nafakalarını ödeyemedi. Ödenmeyen nafaka borçları birikince belediye işçisi Şahin’in toplam nafaka borcu 88 bin lira oldu.

Maddi yetersizliklerden dolayı nafakayı ödeyemeyen Kamil Şahin'e boşandığı eşi tarafından dava açıldı. Üzerine kayıtlı mal bulunmayan Şahin'in maaşının dörtte birine mahkeme tarafından el konuldu. Boşandığı süreden bu yana bir binanın kömürlüğünde kalan Şahin, yetkililere kendisine yardım yapılması için çağrı yaptı.

Ankara'da 10 yıl evli kaldığı eşinden 11 yıl önce boşanan Kamil Şahin nafaka borcu yüzünden kömürlükte yaşıyor.

"NAFAKA BORCU YÜZÜNDEN İCRAYA VERİLDİM”

Eşiyle 10 yıl evli kaldığını, boşanalı 15 sene olduğunu ancak 11 yıldır nafaka ödediğini söyleyen Kamil Şahin, “Mahkeme 2008’de boşanmamıza karar verdi. 2011’de nafaka hesabı açıldı. Dava başlayalı 15 yıl oldu. Nafaka bin 155’ten bin 70’e düştü. 10 bin lira maaş alsam da ödeyeceğim para 5 bin lira olacak. Karşı tarafın avukatı beni icraya verdi. Sonra zorla ödemek zorunda kaldım. Kızlarım 18 yaşını geçtikten sonra da nafaka ödemeye devam ettim. Birine 23 diğerine 25 yaşına kadar ödedim. Çocuklarım evlendi şu an torunum var” dedi.

“52 YAŞINDAYIM, 150 YAŞINA KADAR YAŞASAMDA BU BORÇ BİTMEYECEK"

Boşandıktan sonra nafaka sürecine dair sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Şahin, “Ana param 18 bindi, 88 bin lira oldu. Şu an bu parayı benim maaşımdan kesiyorlar. Faiz üstüne faiz koyuyor, o da tavan yapıyor. Benim borcum bitmiyor. 52 yaşındayım, 150 yaşına kadar yaşasam borç hiç bitmeyecek. Bu durumun nereye kadar devam edeceğini hiç bilmiyorum” ifadelerine yer verdi.

Süresiz nafaka devri bitiyor! Yeni düzenlemenin detayları belli oldu Yeni yargı paketinde boşanan erkeklerin kabusu haline gelen 'süresiz nafaka' sistemi değişiyor. Yeni düzenlemeye göre boşanan kadın evlilik süresi kadar nafaka alabilecek. İhtiyaç durumunda sonrası için devlet desteği modeli de devreye girebilir. Yine 'aile arabuluculuğu' sistemi de nafaka düzenlemesinde değinilen konulardan biri.

Nafaka yerine sadaka yazan eski eş icralık oldu Bursa’da boşanma aşamasında olduğu eşine tedbir kapsamında internet bankacılığı kullanarak nafaka ödeyen adamın nafaka ödemesinin açıklamasına ‘sadaka’ yazması sonucu eski eş, nafakanın ödenmediğini ileri sürerek icra takibi başlattı. Mahkeme kadını haklı buldu.

Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar: Memur eşe nafaka yok Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay devlet memur olan eşin yoksulluk nafakası istemini reddetti.