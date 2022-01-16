Türkiye Gazetesi

Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ altında kalan Kanadalı turistin cesedi bulundu. Gaziantep'ten 2 arkadaşı ile Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Kanadalı Micheal Kreeft (45), kayak yaptığı sırada Çobanini kamp yeri yakınlarında pist dışında bir bölgede yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kaldı.



ARKADAŞLARI SON ANDA KURTULDU

Kreef'tin kar altında kalmaktan son anda kurtulan arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hakkari'de çığ düştü: 3 kişi kurtarıldı ​Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çığ düştü. Çığın üzerlerine düştüğü 3 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Yüksekova'da peş peşe çığ düştü Hakkari Yüksekova'da üç defa çığ düştü. Can kaybı yaşanmazken sürücüler yolda 2 saat mahsur kaldı.