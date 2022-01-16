Türkiye Gazetesi

Adana'da meydana gelen kazada sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen ve tarım işçilerini taşıyan minibüs, merkez Yüreğir ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde boş sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri Recep E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ile minibüsteki 9 yaralı ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Recep E'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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