Türkiye Gazetesi

Bahçelievler'de bulunan bir AVM'De akşam saat 18.00 yaşanan korkunç olayda 23 yaşlarında olduğu tahmin edilen yabancı uyruklu şahıs, 3. kattan atlayarak buz pistine çakıldı. Kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.



HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından şahıs hastaneye kaldırıldı.



6 piknik tüple intihara kalkıştı, polis alarma geçti Antalya'da bir kadın, aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler alarma geçti.



İntihara kalkışan komşusunu ipten aldı Samsun'da kendini iple asmak isteyen emekli memur komşusu tarafından kurtarıldı.