Türkiye Gazetesi

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Emel Yüce (42) bir anda ortadan kayboldu. Yüce'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, hemşirenin dün akşam Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir otelde oda kiraladığını belirledi.

Otele giden güvenlik güçleri, görevlilerin yedek anahtarla kapıyı açması üzerine şok gerçek ile karşılaştı. Odada Emel Yüce'nin cansız bedeni bulundu. Ceset morga kaldırıldı. Sağlık çalışanının ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.

Genç hemşirenin acılı annesinin sözleri yürekleri dağladı Denizli’de ataması yapıldıktan sonra kaybolan ve dere yatağında boğazı kesilmiş halde bulunan genç hemşire toprağa verildi. Çocuğuna son kez bakan acılı annenin sözleri yürekleri dağladı.

Boğazı kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin çantasından not çıktı Denizli’de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün boyunca kendisinden haber alınamayan genç hemşire boğazı ve bileği kesilmiş halde dere yatağında bulundu. Genç hemşirenin çantasından not çıktı.

Ataması yapılan hemşire derede ölü bulundu Denizli’de kısa bir süre önce ataması yapılan genç hemşire kaybolduktan 5 gün sonra ölü bulundu.