Türkiye Gazetesi

Manyas’ın kırsal Akçaova Mahallesi'nde yaşayan ve balıkçılıkla geçimini sağlayan 61 yaşındaki Osman Arı, sabah saatlerinde kayığı ile göle açıldı.

Arı'nın geç saatlere kadar geri dönmemesi üzerine eşi oğlunu arayarak, babasının eve gelmediğini söyledi.

Arı’nın yakınları, akşam saat 18.00’a kadar kendisinden haber alamadıklarını ve eve gelmediğini söyleyerek jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdiler. Jandarma ve AFAD ekipleri ile balıkçının arkadaşları, yaptıkları aramalarda Arı’nın kayığını gölde kamışların arasında buldu. Arı’ya ulaşılamazken, havanın kararması nedeniyle balıkçı Osman Arı'yı arama çalışmalarına sabah başlanacağı öğrenildi.

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