Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tehlike arz eden yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen süre doldu. Kayıt altına alınmayan köpekler ise sahipleri tarafından sokağa terk ediliyor. Bursa’da Pitbull cinsi köpeğini kayıt altına almayan bir vatandaş da yasaklı köpeği Osmangazi ilçesine bağlı Kanalboyu Mahallesinde Şehit Samet Saraç çocuk parkına bırakıp kaçtı.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI KEMERLE KONTROL ALTINA ALDI

8 aylık olduğu tahmin edilen köpeği başıboş gören mahalle sakinlerinden Berke Aslan belinden çıkardığı kemerle köpeği kontrol altına aldı. Belediye’ye yapılan ihbarın üzerine parka polis ve zabıta ekipleri geldi. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yakalanan köpek araca bindirilerek barınağa götürüldü.

“SEVEREK KÖPEĞİ SAKİNLEŞTİRDİM”

Köpeğin parkta başıboş gezdiğini gören Berke Arslan, “Arkadaşımla dolaşıyorduk. Pitbull'un kedi köpeğe ve buraya gelenlere saldırdığını gördüm. Koşarak geldim ve severek köpeği sakinleştirdim. Belimdeki kemeri çıkarıp tasmasına taktım. Polis ve zabıta ekiplerine haber verdim. Belediye ekiplerine köpeği teslim ettik. Kimse zarar görmedi. Köpek terk edildiğini anlamış gibiydi. Severken fark ettim, ağlamıştı” dedi.

14 BİN LİRA CEZA VERİLECEK

Geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası getirdi. Yasa uyarınca 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi.

Pitbulların yaraladığı minik Asiye'ye bir operasyon daha Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş peş peşe operasyonlar geçirmiş ve durumu stabil hale getirilmişti. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören minik Asiye'ye kulağındaki hasar ve yüz felci için yeni operasyonlar yapıldı.