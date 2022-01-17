Türkiye Gazetesi

Kağıthane Anadolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki lüks otomobilin sürücüsü Oğuzhan Ercen yağmur sonrası kayganlaşan yolda hızlı şekilde seyretmeye başladı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Ercen yol ortasındaki tabela direğine çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Ercen, araçtaki 13 yaşındaki Ela Kemeç, 15 yaşındaki Ebrarsu Taşdemir ve henüz kimliği öğrenilemeyen bri kişi hafif şekilde yaralandı.

ARACIN MOTORU TAMAMEN KOPTU

Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru ise yerinden tamamen koptu. Feci kaza kameralara yansıdı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü Ercen’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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