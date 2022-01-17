Türkiye Gazetesi

Muğla'da kış günü çıkan orman yangınında bir dönüm alan kül oldu. Yatağan kırsal Kafaca Mahallesi Kaplancık mevkiinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangını sonrası bölgeye Orman ve Büyükşehir ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.



Yangınlar için hava filosu kurulacak Geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınları sırasında, Türk Hava Kurumunun (THK) envanterindeki uçakların yetersiz olduğu yönündeki tartışmaların ardından, devreye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) girdi.



Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Yangınla mücadelede yeni adım Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022'de yangınlarla mücadele ekipmanlarını artırmak amacıyla 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopter için ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu.