Türkiye Gazetesi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 11 ilçede operasyon başlatıldı. İzmir’in Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 65 şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi. Jandarma komando ekipleri ve narkotik dedektör köpek destekli, 250 personelle, önceden belirlenen adreslere bu sabah şafak baskını düzenlendi.

65 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipleri tarafından 65 ayrı adrese eş zamanlı başlatılan operasyonda aramalar ve Karaburun Mordoğan Mahallesi, Urla Balıklıova Mahallesi, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde ikamet ettiği belirlenen şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.