Türkiye Gazetesi

İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki bariyerleri atlayan 18 yaşındaki genç nöbet tutan polisi bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören diğer polis memurları silahla ismi henüz öğrenilemeyen genci bacağından vurdu.

POLİS MEMURU VE ZANLI HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memur ve zanlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Türk polisi için üretildi, birçok ülke sıraya girdi adeta talep yağıyor Türk polis teşkilatı için İzmir'de özel bir firma tarafından üretilen deniz aracı, dünyanın ilgisini çekti. Arnavutluk tekne siparişi verirken, Papua Yeni Gine ile sözleşme imzalandı. Bazı ülkeler ise Türk deniz polisleriyle görüşerek tekne hakkında bilgi aldı.