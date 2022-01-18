Türkiye Gazetesi

Bir kadın, Kanada’nın Ottava şehrinde, yüzeyi buz tutmuş Rideau nehrinde araba kullanıyordu. Bir ara arabası buz tabakasının ince olduğu bir yere denk geldi ve sarı otomobil suya gömülmeye başladı. İsmi belirlenemeyen kadın, sadece çatısı su üstünde kalan arabasının üzerine çıkarak selfie çekti. Batmakta olan arabanın üstünden uzun süre ayrılmayan kadın, daha sonra kızakla bölgeden uzaklaştı. Araba da akabinde tamamen suya gömüldü.

HİÇBİR BUZ GÜVENLİ DEĞİLDİR

Kanada’da donmuş nehir veya göllerin üzerinde araba kullanmak yasak değil ama polis, burada durumun tehlikeli olduğuna karar vererek kadına ceza yazdı. Olay yerine sağlık ekipleri de gönderildi ama kadın muayene olmayı kabul etmedi. Ottava polisi, “Arabanın battığı yerde buz tabakası nehrin diğer yerlerine göre ince. Nehirde buz şartları bu mevsimde tahmin edilemez durumda. Aslında hiçbir buz güvenli değildir” açıklamasını yaptı ve bölge sakinlerini uyardı.

Bu arada sosyal medyaya kadının kaza öncesinde nehir üzerinde son sürat araba kullanırken çekilmiş görüntüleri düştü.

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