Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre bugün günün ilk saatlerinden itibaren karla karışık yağmur olarak yağışın başlayacağı Anadolu Yakası başta olmak üzere akşam saatlerinde ise yüksek kesimlerde kar diğer yerlerde karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği bildirildi.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Gece saatlerinden çarşamba öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da beklenen hava durumunun bugün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

YARIN ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK

Hava durumunun yarın parçalı ve çok bulutlu, öğlene kadar Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 0/4 derece hissedileceği belirtildi. Rüzgarın, bugün ve yarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, hava sıcaklıklarının ise yarın hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

İstanbul'a kar geri dönüyor! 26 kent alarmda Meteoroloji'nin son hava durumu raporunu yayınlandı. Bugün beklenen yağışlar nedeniyle 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Bugün Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde ise kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da da bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.