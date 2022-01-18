Türkiye Gazetesi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Anayasa Mahkemesindeki kapatma davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına HDP’nin kapatılmasıyla istemiyle açılan davaya ilişkin 2 klasör ek delil gönderildi.

SEMRA GÜZEL’İN FOTOĞRAFI DA YER ALDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ek klasörlerde Adıyaman kırsalında öldürülen terörist Volkan Bora ile birlikte fotoğrafı ortaya çıkan Semra Güzel ile ilgili fotoğraflar, belgeler ve ifadeler yer alıyor. Ayrıca eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ile ilgili ifadeler ve belgelerde klasörde bulunuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26. Dönem Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

HDP’NİN KAPATILMASINA DELİL GÖSTERİLECEK

Yürütülen soruşturma dosyalarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa'nın 69. Maddesi gereğince Anayasa Mahkemesine açılan HDP'nin kapatılmasına delil olabileceği değerlendirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2 klasör dolusu belge ve ifadeler Anayasa Mahkemesine sunması için gönderdi.

ANAYASA’YA AYKIRI

Dosyada, Semra Güzel ve Behçet Yıldırım ile ilgili, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezlik bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen ve bu şekilde, Anayasa'nın 68. Maddesinin 4. Fıkrasına, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 80, 81, 82 ve 90. Maddelerine aykırı eylemlerde bulunduğu HDP'nin kapatılma davasına ek delil olarak değerlendirin bilgi ve belge bulunuyor.

HDP'li vekil Semra Güzel'in yalanı ortaya çıktı HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 2017’de etkisiz hâle getirilen terörist Volkan Bora ile birlikte PKK kampında çektirdiği fotoğrafların çözüm sürecinde çekildiğini iddia ederek hedef saptırmıştı. HDP’li Semra Güzel’in, terörist Volkan Bora ile 2016’da Adıyaman kırsalında buluştuğu ortaya çıktı.