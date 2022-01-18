Türkiye Gazetesi

Mia adını verdikleri kedisinin Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek bulvarı civarında 12 Ocak günü kaybolduğunu ve 6 gündür eve gelmediğini kaydeden Zeynep ceren Çiftsüren, “Günlerdir arıyoruz, ancak bir türlü izine rastlayamadık. Biz, kaçırılmadı ise sokakta olduğunu düşünüyoruz. Kedimiz evimizin neşesiydi. Görenlerin veya bulanların insanlık namına haber vermelerini istiyoruz. Kedimi bulanlara ilanda 1000 TL ödül vadettim ama, bu rakamı daha da arttırabilirim. Ne olur görenler haber versin” diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

Zeynep Öğretmen’in kedisi için meslektaşları da adeta seferber olurken pek çok öğretmen ve öğrenci sosyal medya hesaplarından kayıp kedinin fotoğrafı ile birlikte verilen kayıp ilanını paylaşarak vatandaşlardan yardım istedi.





Depremden bu yana kayıp kedisine 42 gün sonra kavuştu İzmir Karşıyaka'da iki bina arasına sıkışan "Aşık" adlı kedi, dün gece belediye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarıldı. 30 Ekim'deki depremden bu yana bulunamayan kedi sahibine teslim edilirken, duygusal anlar yaşandı. Aşık'ın sahibi Yasemin Saymaz, "Ne zaman Yaradana teslim olsam bir güzellik ile karşılaşıyorum. Aşık’ın da bulunacağına inancım vardı" dedi.

Kayıp kediyi bulana 2 bin lira ödül Adana'da Mustafa Veysel Aksöğüt adlı genç, 10 gün önce evden kaçan kedisini bulana 2 bin lira ödül verecek.