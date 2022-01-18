Türkiye Gazetesi

Van'daki büyük depremden sonra cezaevinden kaçan zanlı yakalandı. Tekrar Van'a gelmek isteyince 12 sene sonra yakayı ele verdi. Van İl Emniyet Müdürlüğü suç ve suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



VAN'A GELDİ, YAKAYI ELE VERDİ

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2011 yılındaki depremde cezaevinden firar eden hükümlünün Antalya’dan Van’a geldiği tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucu suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan hakkında 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası bulunan firari düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen kişi işlemlerinin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.



Firari şüpheli 16 yıl sonra yatak odasının gizli bölmesinde yakalandı Siirt’te Nafi Kümek isimli şahsın pusu kurularak öldürülmesi olayının faili olan ve 16 yıldır aranan katil zanlısı Hikmet K., jandarma ekiplerince yakalandı.



3 yıldır aranan firari evinin çatısında yakalandı Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan firari hükümlü, saklandığı evin gizli bölmesinden çıktığı çatıda yakalandı.