Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te dün akşam saatlerinden bu yana yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda çok sayıda kişi mahsur kalmıştı.

"2 BİN KİŞİ KURTARILDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül "Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok. Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı." dedi.

MAHSUR KALANLARA KUMANYA DAĞITILDI

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından "Emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızla birlikte yolda kalan hemşehrilerimizi ziyaret ettik. AFAD ve Kızılay'ın kumanya dağıtarak destek olduğu çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" mesajını paylaştı.

KAR YAĞIŞI DÜN BAŞLADI

Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü kentte, öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaza bürüyen kar, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar parklarda kar topu oynadı. Kar yağışı nedeniyle birçok kişi yürümekte güçlük çekerken, trafikteki sürücüler de zorlukla ilerledi.

Kentte akşam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlendi. Yolları kapatan kar nedeniyle yolcu otobüsleri, minibüsleri ve tramvaylarında aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kaldı. Araçlarda bulunan on binlerce kişi ise çok kısa mesafelere bile araçlarla yaptıkları saatler süren yolculuğun ardından yine saatlerce yol yürüyerek, ulaşabildi.

Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşım durdu: Petrol boru hattında patlama Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında patlama yaşandı. Söz konusu patlama sonrası Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.