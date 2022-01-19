Türkiye Gazetesi

Beklenen kar yağışı yurdun bir çok kısmında başladı. Çoğu bölgede trafik oluşurken 55 ilde okullar tatil edildi. GAP Otoyolu'nda ise geceden beri yağan yağış nedeniyle 2 bin kişi mahsur kaldı. Meteoroloji hava durumuna ilişkin bir uyarıda daha bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 6-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

52 İLDE OKULLAR TATİL

Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 52 ilde okullar tatil edildi.

ARTVİN

Artvin Valiliği`nden yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime bugün ara verileceği belirtildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı açıklandı.

GİRESUN

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ilçe, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında, ayrıca Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında bugün eğitime bir günlüğüne ara verileceği vurgulandı.

KARABÜK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sebebiyle merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretime bugün 1 gün süreyle ara verilecek.

KİLİS

Kar yağışı nedeniyle Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil ara verildi. Valilik, Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağını aktardığı açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

KARAMAN

Karaman`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel Okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin bugün tatil edildiği duyuruldu.

TUNCELİ

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının hayatı zorlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, "Kent merkezi başta olmak üzere Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BAYBURT

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bugün eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BURSA

Bursa`nın Büyükorhan, Keles, Yenişehir ve Harmancık ilçelerinde kar nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

ÇANKIRI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü`nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerin, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışının devam etmesi beklendiğinden bugün kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

KIRŞEHİR

Kırşehir`de Valiliğinden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime öğleden sonra ara verildiği belirtildi.

BİLECİK

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada ise devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği ifade edildi.

ISPARTA

Isparta`nın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle öğleden sonra Yüz Yüze Eğitim yapılmayacak.

Gelendost, Şarkikaraağaç, Senirkent, Yalvaç, Uluborlu ve Atabey`de öğleden sonra yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

KÜTAHYA

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evleri, özel eğitim kurslarında bugün eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ Valisi Ömer Toraman, kar yağışı nedeniyle kent genelinde, ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verildi. Fırat Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada, eğitime 1 günlük ara verildiği duyuruldu.

BİNGÖL

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

BURDUR

Meteoroloji verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklerden dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü`ne bağlı resmi ve özel okullarda eğitim 1 gün süre ile yüz yüze yapılmayacak.

NİĞDE

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Ayrıca yine aynı sebepten kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacak.

AKSARAY

İl ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitimin tatil edildiği açıklandı. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bugün idari izinli sayılacak.

KAHRAMANMARAŞ

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin tatil edildiği duyuruldu. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bugün idari izinli sayılacak.

KASTAMONU

Kentte yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bugün idari izinli olacak.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının olduğunu ifade etti. Gül, açıklamasında, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" sözlerine yer verdi.

KONYA

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karara göre, Halkapınar, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Ereğli, Taşkent, Tuzlukçu, Bozkır, Seydişehir, Sarayönü, Derbent, Ahırlı, Akören ve Yunak ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün uzaktan eğitim yapılacak.

Öte yandan, merkez Meram ilçesine bağlı İnlice, Gökyurt, Hatunsaray, Karadigin, Kızılören, Sefaköy, Güneydere, Yeşiltekke, Karadigin Deresi, Evliyatekke, Yeşildere, Kavak, Kayhüyük, Boruktolu, Çomaklı, Çarıklar ve Kaşınhanı mahallelerindeki ilk, orta ve imam hatip okulları ile bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde uzaktan eğitim yapılacak. Merkez Selçuklu ilçesinde ise Tepekent, Başarakavak, Sızma, Aşağı ve Yukarı Pınarbaşı, Dağdere, Güvenç ve Tatköy Mahallesi`ndeki okullarda eğitime bugün ara verildi. Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

GÜMÜŞHANE

İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği belirtildi.

NEVŞEHİR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam eden kar yağışı, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin bugün tatil edildiği belirtildi.

DİYARBAKIR

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini ifade ederek, çocuklara iyi tatiller diledi.

ADANA

Valilik açıklamasında, "Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

AFYONKARAHİSAR

Valilikten yapılan açıklamada, yollarda meydana gelebilecek yoğun buzlanma ve don olayları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı il merkezi ve ilçelerdeki özel ve resmi okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi. Açıklamaya göre, il genelindeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bugün idari izinli sayılacak.

ŞANLIURFA

Valiliğin internet sitesinde yer alan habere göre, bugün il genelinde tam kademelerde 1 gün süre ile eğitime ara verildi. Ayrıca, il genelindeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bugün idari izinli sayılacak.

OSMANİYE

Osmaniye`nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Hasanbeyli`de cadde ve sokakların trafiğe kapanmaması için belediye ekipleri çalışma başlattı. Düziçi Kaymakamlığı`ndan yapılan açıklamada ise, Yeşilyurt, Çatak, Yenifarsak köyü ile ilçeye bağlı Yeşilbayır ve Kurtbey mahallelerinde yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

SAKARYA

Sakarya`nın Taraklı ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bugün ara verilecek. Taraklı Kaymakamlığı`ndan yapılan yazıyı açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KAYSERİ

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile Kayseri’nin Kocasinan, Develi, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Vali Şehmus Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, `Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda, 19 Ocak Çarşamba günü Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerimizde eğitim- öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır` ifadelerine yer verdi.

MERSİN

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve 20 Ocak`ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Gülnar`da kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede okullarda bugün uzaktan eğitim yapılacak. Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında bırakıldığının kaydedildiği açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

BİTLİS

Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi. Yoğun kardan dolayı merkez ilçeye bağlı tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacak.

ERZURUM

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerden Yakutiye, Palandöken ve Aziziye`de okullar bir gün tatil edildi.

HATAY

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

MUŞ

Valilik, "19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" açıklamasını yaptı.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçenin tamamındaki okullarda, 5 ilçedeki okullarda kısmi olarak eğitime ara verildiğini bildirdi.

Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında eğitime bugün ara verildiği belirtilerek, "Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet, Gerce ve Yağızlı Mahallelerindeki okullarda, Fatsa ilçemizde ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi. Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bugün il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

TRABZON

Trabzon`un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.

DENİZLİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak, ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve Trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün izinli sayılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman`da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde eğitime 2 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava konuşlarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için 18-19 Ocak`ta Valiliğimiz kararıyla il geneli eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

DÜZCE

Düzce`de kar yağışı sebebiyle kent genelinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle, yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

UŞAK

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada hava şartları ve meteorolojik veriler dikkate alınarak bugün il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

SİNOP

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar dolayısıyla merkez ilçe ile Erfelek, Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

ZONGULDAK

Devrek ilçesi Kaymakamı Ümit Altay, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

ERZİNCAN

Erzincan`da kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, "İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, kent genelindeki tüm okullarımızda eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu personelinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

SAMSUN

Samsun`un Ladik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

YOZGAT

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba gün ara verildiğini bildirdi.

TOKAT

Tokat`ın Almus ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

MALATYA

Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Merkez ve ilçeler, kısa sürede beyaza bürünürken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı. Malatya Valisi Aydın Baruş, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

SİVAS

Sivas`ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.