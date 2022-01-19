Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Stary Oskol bölgesinde Maine Coon cinsi kedi, 22 aylık olmasına rağmen 12,5 kilo ağırlığında. Daha büyüme sürecini tamamlamadığı için kedinin yakında dünyanın en ağır kedisi olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor. Kefir isimli kedinin sahibi Yulia Minina, “Küçücük bir yavruydu. Gün gelip de bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmemiştim.

3-4 SENE DAHA BÜYÜYECEK

Dev cüssesinin yanı sıra çok zeki ve çok da uysal. Eve gelen misafirler hemen onunla ilgileniyor. Kefir de onların kendisini okşamalarına müsaade ediyor” dedi. Kedisinin gece mutlaka yatağa gelip kendisiyle birlikte uyuduğunu belirten Yulia, yavruyken bunun problem olmadığını ama şimdi biraz zorluk çektiğini söyledi.

Maine Coons cinsi kediler iri boyutlarıyla biliniyor. Bunlarda büyüme 3-4 sene devam ediyor.

Kedisini bulana 1000 TL ödül verecek Aydın merkez Efeler’de ikamet bir öğretmen 6 gündür eve dönmeyen kedisi için kayıp ilanı verdi. Ailece kedilerini çok özlediklerini belirten Zeynep Ceren Çiftsüren, kedisini bulanları ödüllendireceğini söyledi.