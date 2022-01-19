Türkiye Gazetesi

Arhavi'de bir köyde çeşmeden akan suların miktarı her geçen gün azalmaya başlayınca köylüler hatta bir arıza olduğunu düşünüp harekete geçti.

Su borularını adım adım kontrol eden köylüler, arızanın kaynağını görünce şaşkına döndü.

1 METRE UZUNLUĞUNDA

Plastik su borusunun içinden 1 metre uzunluğunda yılan derisi çıktı.

'Gizemli ses' köylüleri çıldırttı İngiltere'nin Halifax bölgesinde bir köyde iki yıl önce başlayan ve bir daha hiç susmayan gizemli ses, köy sakinlerinin canına tak ettirdi. Sakinler, sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Aydın’da kuraklık etkisini gösterince köylüler yağmur duasına çıktı Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Aydın’da köylüler yağmur duasına çıktı.