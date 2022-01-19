Türkiye Gazetesi

Gevaş'a bağlı Elmalı Mahallesi’nde akşam saatlerinde ortalıkta görülen domuzları görenler hem şaşırdı hem korktu. Aç oldukları için şehir merkezine indiği tahmin edilen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Herhangi bir zarar vermeden mahalle yakınında dolaşan yaban domuzları, daha sonra Artos Dağı eteklerine doğru giderek gözden kayboldu.

Van'ın Gevaş ilçesinde merkeze inen domuz sürüsü görenleri korkuttu.

Domuzdan kaçarken yuvarlanan avcı öldü Antalya'nın Alanya ilçesinde üzerine gelen domuzdan kaçarken kayalıklardan düşen avcı hayatını kaybetti.

Kardeşini domuz zannedip vurdu: Öldüğünü görünce kendini tüfekle vurdu! Erzurum’da iki kardeşten Erol A. çalıların arasında duyduğu sesi domuz zannederek kardeşi Volkan A.’ya ateş açtı. Kardeşinin öldüğünü gören Erol A. tüfeği kendine doğrultarak ateşledi. Ağır yaralanan Erol A.’nın tedavisi devam ediyor.

İzmir'de korkunç olay: Domuz sandığı arkadaşını öldürdü İzmir'de domuz avına çıkan iki arkadaştan biri, domuz sandığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden oldu.