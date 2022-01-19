Türkiye Gazetesi

Çetin kış koşulları yurdun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bu bağlamda aşırı kar yağışının olduğu Sivas'ta da ulaşım aksadı. Öyle ki Gürün-Kayseri ve Gürün-Malatya istikameti yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Sivas’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gürün Kaymakamlığı olumsuz hava koşulları nedeniyle bir duyuru yayınladı. Duyuruda, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Gürün-Kayseri ve Gürün-Malatya istikametinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, sürücülerin yolda kalma ihtimali değerlendirilerek karayolunun araç ulaşımına kapatıldığı bildirildi.

Bolu Dağında yoğun kar yağışı sürüyor! Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor Karayollarında kar yağışından dolayı yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa ve İstanbul istikametinden gelen büyük araçlar Düzce’de depolanıyor. D-100 ve TEM Otoyolundan seyreden tır, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağı’ndan Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor.

Kar nedeniyle kayan araç uçurumda asılı kaldı Adıyaman'da kar ve tipi nedeniyle ilerlediği yoldan kayarak uçurumun kenarında asılı kalan araç olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Türkiye kar altında! Okullar tatil edildi, yeni uyarı geldi Türkiye'de beklenen kar yağışı dün geceden beri yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı. 55 ilde okullar tatil edilirken Meteoroloji yeni bir uyarıda bulundu. Son rapora göre bugün Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı duyuruldu. İstanbul'da da başlayan yağışın aralıklarla süreceği açıklandı.