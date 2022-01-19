Türkiye Gazetesi

İstanbul Bakırköy'de, sokak köpekleri bir vatandaşa dehşeti yaşattı. Ataköy Sahili'nde yürüyüşe çıkan bir iş adamı o esnada 6 tane sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldı. Sokaktan geçen başka bir vatandaşın da müdahale etmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KÖPEKLERDEN KAÇARKEN EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI

Olay, dün Bakırköy-Ataköy Sahili'nde meydana geldi. Sahil yolunda tek başına yürüyüşe çıkan iş adamı Sedat Karaağaç, kaldırımda yürüdüğü sırada başıboş gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Etrafını saran köpeklerin saldırısında yaralanan Karaağaç, kurtulmak için kendisini yola attı. Ezilme tehlikesi de geçiren iş adamına yardım etmeye çalışan bir kişi saldıran köpekleri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.



Karaağaç ise tekrar saldırmaya başlayan köpekleri görünce yoldan geçen araçlardan birisine binmek istedi, ancak hiçbir sürücü onu almadı. Birçok yerinden yara alan Karaağaç, 10 gün rapor aldı. Karaağaç'ın Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine dava açacağı öğrenildi. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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