Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da kan donduran bir cinayet yaşandı, yabancı uyruklu genç misafirliğe gittiği evin sahibini televizyon kablosuyla boğarak öldürdü. Feci olay, önceki akşam Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Mahalleden kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, kokuların kaynağının yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ’ın evinden geldiğini fark etti. Gittikleri evde kapıyı açan olmayınca da durumu polise haber verdiler.



EVE GİREN POLİS CESEDİNİ BULDU

Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açınca kokuların cesetten geldiğini anladı. Yapılan incelemede cesedin ev sahibi Mahmut Çetindağ’a ait olduğu belirlendi.

Ölen şahsın boynunda iz olduğunu gören ekipler, şahsın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

BARDAĞIN ÜSTÜNDEKİ PARMAK İZİNDEN YAKALANDI

Talihsiz adam ile son görüşen kişileri takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bardağın üzerindeki parmak izlerinin yabancı uyruklu A.A. isimli şahsa ait

olduğunu belirledi ve zanlıyı gözaltına aldı.

ÇAY DAVETİ CİNAYETLE SON BULDU

Mahmut Çetindağ’a ait evde buluşan ikilinin çay içtikten sonra bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, A.A.’nın televizyon kablosuyla şahsı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.



TUTUKLANDI

Zanlı A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Eşinin katili, cani adam cinayeti yıllar sonra itiraf etti Artvin'de 3 yıllık eşini boğarak öldürdükten sonra cesedini boş bir araziye gömen cani koca, suçunu da 3 yıl sonra itiraf ederek teslim oldu.



17 yıllık çifte cinayetin katili FETÖ’cü çıktı Kocaeli'de 17 yıl önce işlenen iki cinayetin katil zanlısı FETÖ'cü çıktı.



Tüyler ürperten cinayet 19 gün sonra açığa çıktı Antalya'da tartıştığı kadını boğarak öldürtükten sonra sandığa saklayan cinayet zanlısı, olaydan 19 gün sonra teslim oldu.