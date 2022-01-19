Kar birçok yerde hayatı durma noktasına getirdi. Son olarak da etkisini arttıran kar ve tipi sebebiyle Malatya-Elazığ yolu kapandı. Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde çok sayıda aracın yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalmasının ardından yol ulaşımına kapandı. Kale yol uygulama noktasında araç geçişlerine izin verilmezken, karayolları ekiplerin güzergahtaki karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Meteorolojiden kar uyarısı: Cuma etkisini gösterecek İstanbul’da etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla ilgili Meteoroloji hava tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak uyarıda bulundu. Doğan, Cuma günü başlayan kar yağışının çarşambaya kadar etkili olacağını açıkladı.
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 5 ili, kuvvetli kar yağışı konusunda uyardı.
Malatya- Elazığ yolu kapandı
Malatya-Elazığ karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.
Kar birçok yerde hayatı durma noktasına getirdi. Son olarak da etkisini arttıran kar ve tipi sebebiyle Malatya-Elazığ yolu kapandı. Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde çok sayıda aracın yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalmasının ardından yol ulaşımına kapandı. Kale yol uygulama noktasında araç geçişlerine izin verilmezken, karayolları ekiplerin güzergahtaki karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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