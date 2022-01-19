Batman'ın Kozluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolundan geçerek hasta almaya giden bir ambulans, kayarak yol kenarına düştü.
AMBULANS DİYALİZ HASTASINI ALMAYA GİDİYORDU
Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki diyaliz hastasını almaya giden Ambulans Beybağı grup köy yolunda karla kaplı yoldan kayarak yol kenarında bulunan tarlaya düştü. Ambulans şoförünün yardım talep etmesiyle köy yolunu ulaşıma açan İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekipleri, ambulansı düştüğü yerden çekerek kurtardığı öğrenildi.
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