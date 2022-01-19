Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da yaşanan olayda 5 çocuk annesi kadın evinde çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Feci olay, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, 5 çocuk annesi Nesibe Alas (30) yalnız yaşadığı evde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ensesinden vuruldu.



ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Çocuklarının evde olduğu sırada vurulan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuları evde Nesibe Alas’ın ensesinden vurulmuş halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5 çocuk annesi kadının kan donduran ölümü! Şanlıurfa'dan kan donduran bir cinayet haberi geldi, 30 yaşındaki Nesibe Alas 5 çocuğunun gözü önünde feci şekilde öldürüldü. 5 sene önce kocasının da cinayete kurban gittiği öğrenildi.

KOCASI DA 5 SENE ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ölen genç kadının yakınlarının ifadesine başvuran polis, eşi de 5 yıl sene önce öldürülen talihsiz kadının miras nedeniyle aile içi cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruyor.

Evine çay içmeye gittiği adamı kabloyla öldüren zanlı tutuklandı Şanlıurfa'da yaşanan olayda 56 yaşındaki Mahmut Çetindağ evine çay içmeye davet ettiği yabancı uyruklu genç tarafından kablo ile boğularak öldürüldü, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Konya'daki koca cinayetinin sebebi 'Örümcek' çıktı! Konya'da meydana gelen olayda 52 yaşındaki kadın kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşini öldürmüştü, cinayetin sebebi örümcek çıktı...