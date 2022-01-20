Türkiye Gazetesi

Pervari'de bir araç karda mahsur kaldı, donma tehlikesi geçiren 5 kişi ise son anka kurtarıldı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Belenoluk köyünden ilçe merkezine giden Mehmet Ulaş idaresindeki otomobil, etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, donma tehlikesi geçiren sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Bahadır ve Niğar ile engelli çocukları Sedat ve Fırat Ayhan'ın kurtarılması için çalışma başlattı. Yolu açan ekipler, kurtardığı sürücü Ulaş ve Ayhan ailesini olay yerine yakın bir köyde 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Ekipler, bölgede kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışıyor.

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