Türkiye Gazetesi

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar, kimi için eğlenceye kimi için ise işkenceye dönüştü. Özellikle son yılların en yoğun kar yağışıyla karşılaşan Gaziantep’te tam bir kriz yaşandı. Şehirde hayat durma noktasına gelirken Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kapandı. Kar kalınlığının 50 santimetreye kadar ulaştığı bölgede yüzlerce araç mahsur kaldı. Problemin yoğun tır trafiği yüzünden kaynaklandığını belirten Gaziantep Valisi Gül “1.780 araç ile 2.800 vatandaş kurtarıldı. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz” dedi.

Kar, TAG’ın yanı sıra TEM’in Bolu çevresinde ve D100 otoyollarını da kilitledi. Akşam saatlerinde Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, “TAG Otoyolu ve İstanbul-Ankara Otoyolu her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır” denildi. Bolu Valiliği, kış lastiği veya zinciri olmayan araçların Bolu'dan geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yoğun kar sebebiyle Artvin-Ardahan ve Malatya-Elazığ kara yolu da kapandı. Elâzığ’da ağır tonajlı araçların çevre illere geçişi yasaklandı.

Karadeniz’de ise Trabzon’da 97 mahalle, Giresun’da 492, Gümüşhane’de 267, Rize’de 239, Artvin’de 73 köy olmak üzere toplam 1.168 yerleşim yerine ulaşım durdu.

Osmaniye’de yaylalarda ve yolda mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı, yiyecek, içecek, akaryakıt desteğinde bulunuldu, 317 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

Altı yıl sonra beyaz örtüyü giyen Hatay’da vatandaşlar, uzun bir aranın ardından yağan karşısında çok heyecanlandıklarını söyledi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde nerdeyse sıfır rakıma kadar kar yağdı. 52 şehirde de eğitime ara verildi.

YEDİ BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITILDI

TAG Otoyolu’nda mahsur kalanlara kumanya desteğinde bulunuldu. Jandarma, AFAD, Türk Kızılay ve belediye ekipleri, vatandaşlara sıcak çorba, su, sandviç ile simit dağıttı. Bazı araçlara da yakıt ikmali yapıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, otoyoldaki toplam 7 bin kişiye kumanya verildiğini dile getirdi.

DOKUZ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Mardin Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkiinde kar yüzünden zincirleme kaza meydana geldi. Buzlanan yolda kayan beş tır, bir otobüs, iki otomobil ve bir ticari araç birbirine girdi. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kazanın yaşandığı yere güçlükle ulaşabildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 10 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

UZMANDAN TAHMİN: İSTANBUL'DA BEŞ GÜN KAR YAĞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar dün yağdı ancak kısa sürdü. Meteoroloji hava tahmini uzmanı Bayram Doğan’dan güzel haber geldi. Doğan “Cuma günü itibarıyla İstanbul’un yeni bir yağış sistemi etkisine girmesini bekliyoruz. Yağmur ile başlayıp akşam kara dönüşebilir. Kar yağışı çarşambaya kadar sürebilir” şeklinde konuştu.

Lapa lapa yağan kar yolları kapadı: Araç trafiği durduruldu Sivas'ta yoğun bir biçimde devam eden kar yağışı, Gürün-Kayseri ve Gürün-Malatya istikametindeki ulaşımı sekteye uğrattı.

Bolu Dağında yoğun kar yağışı sürüyor! Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor Karayollarında kar yağışından dolayı yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa ve İstanbul istikametinden gelen büyük araçlar Düzce’de depolanıyor. D-100 ve TEM Otoyolundan seyreden tır, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağı’ndan Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor.

AFAD kar yağışının bilançosunu açıkladı Ülkeyi etkisi altına alan soğuk havanın ardından pek çok ilde şiddetli kar yağışı başladı. Kar yağışının artması ile yurt genelinde yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. AFAD, zaruri olmadıkça yola çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.